"Sweet Tooth" auf Netflix: Ein Bub mit Geweih auf großem Abenteuer

Der aufgeweckte Gus und der grimmige Jepperd geben ein unterhaltsames Duo ab, das von einem Abenteuer ins nächste stolpert. Es ist eine märchenhafte, warmherzige Erzählung über Vorurteile und Freundschaft, die im starken Kontrast zum düsteren und weniger überzeugenden Handlungsstrang rund um Dr. Singh steht – ein Arzt, der versucht, seine infizierte Frau zu heilen und ihre Symptome vor der Nachbarschaft zu verbergen. Denn Erkrankte werden hier nicht freundlich behandelt.

„Sweet Tooth“ ist keine Antwort auf die Pandemie. Die Dreharbeiten an der Adaption des gleichnamigen DC-Comics von Jeff Lemire begannen bereits 2019. Die Macher – Marvel-Darsteller Robert Downey Jr. und seine Frau Susan Downey sind ausführende Produzenten – wollten der Geschichte mehr Leichtfüßigkeit geben als in der Vorlage. Das ist beim Plot um Gus gelungen. Wie groß das Interesse an Pandemie-Content ist, bleibt fraglich.