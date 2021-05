"Jupiter's Legacy" auf Netflix: Pathetische Superhelden

Die achtteilige Serie, basierend auf den Comics von Mark Millar (von dem auch „Kick-Ass“ und „Kingsman“ stammen), ergründet diese mit Zeitsprüngen in die Vergangenheit, ins Amerika der 20er-Jahre. Da geht das Stahlimperium der Sampsons den Bach runter und Sheldon und sein Bruder Walter (Ben Daniels) müssen sich überlegen, wie sie das Erbe ihres Vaters am besten fortführen.

Ein ähnlicher Konflikt wiederholt sich also eine Generation später. So, wie sich hier vieles wiederholt, was man in Superheldenserien in den vergangenen Jahren bereits gesehen hat.

„Jupiter’s Legacy“ fehlen jedoch etwa der Charme von „The Umbrella Academy“ (Netflix) oder die Härte von „The Boys“ (Amazon Prime Video). Stattdessen gibt es hier viel Pathos. Die Serie ist dabei nicht durchwegs langweilig. Die Macher wissen, wie man Superhelden durch Glasfronten krachen lässt und Cliffhanger einsetzt. Bei der Fülle an starker Konkurrenz braucht es aber mehr, um hervorzustechen.