Streaming-Plattform ORF ON startet am 22. Mai Vollbetrieb

Seit 1. Jänner läuft die neue Streaming-Plattform ORF On in einer Beta-Version. Nun steht fest: Am 22. Mai startet die Vollversion dieses Eckpfeilers im Zukunftskonzept von ORF-Generaldirektor Roland Weißmann. Für die nächste Projektphase hat man sich zudem personell verstärkt: Matthias Settele geht als Berater an Bord des ORF.

Mehr Möglichkeiten

Bereits in den Testbetrieb ist ORF On mit eigenproduzierten Serien wie „Biester“ und „School of Champions“ gestartet. Die Änderung des ORF-Gesetzes brachte nicht nur den ORF-Beitrag, sondern auch ein Mehr an Möglichkeiten im Online-Bereich, was allerdings die Privatsender nicht erfreut. So dürfen nun viele Inhalte wie z. B. Dokus viel länger als nur die sieben Tage wie früher verfügbar bleiben. Auch der Kinderkanal ORF Kids ist gelauncht worden. Mit dem Start von ORF On im Vollbetrieb läuft wohl die TVthek aus, die technologisch und von der Nutzerfreundlichkeit schon länger ihre Grenzen erreicht hat.