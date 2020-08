"Salzburg für Jedermann": Straßburger Streaming-Festspiele

Zum ersten Mal gab es die Salzburger Festspiele auch live in Kinos in Österreich, Deutschland und Russland zu sehen. Die Premieren der "Elektra" und des "Jedermann" wurden am Eröffnungstag in 94 Kinos übertragen. Mit insgesamt 4.000 Besuchern habe man es sogar in die Kinocharts geschafft, betonte man bei den Festspielen.

ORF-Quotenhit "Jedermann"

ORF 2 erzielte mit Richard Strauss' "Elektra" am 10. August eine durchschnittliche Reichweite von 78.000 Sehern (6 Prozent Marktanteil), Mozarts "Così fan tutte" erreichte am 7. August im Hauptabend durchschnittlich 141.000 Seher (6 Prozent Marktanteil). Die Streaming-Zahlen wolle man demnächst bekanntgeben, heißt es am Küniglberg.

Die "Jedermann"-Fernsehübertragung des ORF zum Auftakt am 1. August schaffte mit 416.000 Zusehern im Schnitt (Marktanteil 19 Prozent) sogar einen Rekordwert, den besten einer Salzburg-Übertragung seit der legendären "Traviata" im Jahr 2005.

Weitere Höhepunkte

ARTE Concert zeigt Hugo von Hofmannsthals unsterbliches Stück am 22. August, also genau 100 Jahre nach der Erstaufführung auf dem Salzburger Domplatz.

Am 26. August folgt das Konzert mit den Wiener Philharmonikern und Stardirigent Christian Thielemann im Livestream, am Tag darauf der seit Langem ausverkaufte Arienabend von Anna Netrebko und ihrem Ehemann Yusif Eyvazov (jeweils um 20:30 Uhr).

"Così" bleibt drei Monate im Netz

Anders als der ORF, ist ARTE nicht gesetzlich an eine 7-Tage-Frist gebunden. Die Festspiel-Streams werden mindestens 30 Tage lang online unter arte.tv/salzburg abrufbar sein. "Elektra" und "Così fan tutte" beispielsweise sogar ganze drei Monate.