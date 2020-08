Salzburg erste Opernpremiere: Elektrafizierend

Warlikowski, immer schon ein ausgewiesener Experte für psychologische Studien, begeistert mit dieser Inszenierung. Er analysiert fabelhaft die Beziehungen der Protagonisten zueinander, zeigt Klytämnestra als verzweifelte Frau, Elektra als wildes Tier mit vielen kindlichen Facetten, Chrysothemis als oberflächliche Modepuppe und Orest als von der Familie zerstörten Neurotiker.

Die Felsenreitschule ist eine Art Badeanstalt mit Becken und Duschen, metallisch, ein Platz fürs Social Distancing – dort wird Elektra abseits von ihrer Familie gehalten. Dazu gibt es den Palast von Mykene als gläsernen Kubus, in dem gemordet wird. Und wenn sich am Ende in Videosequenzen abertausende Fliegen um das Blut sammeln, weiß man, dass die Täter von den Erinnyen verfolgt werden. Eine Top-Regie.

Auch musikalisch ist diese Produktion auf höchstem Niveau. Franz Welser-Möst und die präzise, farbenprächtig und höchst intensiv spielenden Wiener Philharmoniker ertränken diese musikalische Flutwelle nicht in Lautstärke, sondern changieren wunderbar zwischen Dramatik und lyrischen Passagen, zwischen Dissonanzen und Wohlklang, zwischen Moderne und Romantik, zwischen Power und Poesie. Auch orchestral geht es also bei dieser „Elektra“ nicht nur um Rache, sondern um Psychoanalyse und kindliche Traumata.

Die drei Damen im Zentrum der Produktion singen und spielen allesamt exzellent. Ausrine Stundyte bewältigt die Titelpartie sehr gut, sicher in den Höhen, ausdrucksstark in jeder Phase, passend zur Interpretation nicht überdramatisch. Asmik Grigorian als ihre Schwester Chrysothemis besticht mit Unbekümmertheit und stimmlicher Klarheit, Tanja Ariane Baumgartner mit einer tollen Charakterstudie einer verzweifelten Mutter, mit Wortdeutlichkeit und mächtiger stimmlicher Präsenz in allen Lagen. Bassbariton Derek Walton singt den Orest profund und kraftvoll, Michael Laurenz zeichnet den Ägisth als schwache, opportunistische Person, auch die kleineren Partien sind durchwegs gut besetzt.

Oper ist zurück. Allein dafür schon: fünf Sterne.