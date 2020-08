Festspiel-Präsidentin hat jeden Tag „eine zitternde Freud’“

Auf dieser Maske ist das Logo abgedruckt – zusammen mit dem Schriftzug „100 Jahre“ von William Kentridge. Wie passt das zusammen? Kentridge ist ein sehr politischer Künstler. Und das Logo stammt von einer Frau, die in der NS-Zeit u. a. ein Hitler-Kinderbuch illustrierte.

1928, als Poldi Wojtek das Logo entwarf, deutete nichts darauf hin, dass sie einmal derart in die Irre gehen würde. Es gab eine Jury, in der auch Max Reinhardt saß. Da die Nazis das Logo sofort nach der Machtübernahme 1938 entfernt haben, ist für mich die Marke nicht beschädigt. Aber um völlige Klarheit zu bekommen, haben wir den Zeithistoriker Oliver Rathkolb mit einem Gutachten beauftragt. In einer weiteren Studie wird Wojteks künstlerisches Schaffen analysiert. Am 23. Oktober stellen wir uns all diesen Fragen – und den möglichen Schattenseiten – in einem Symposion.

Und was ist mit dem Herbert-von-Karajan-Platz gleich neben dem Festspielbezirk? Auf der dort montierten Zusatztafel heißt es lapidar: „Er begann seine Karriere im NS-Deutschland.“ Das ist doch verharmlosend. Karajan war Mitglied der NSDAP und wurde in Hitlers „Gottbegnadeten-Liste“ aufgenommen.

Bei uns im Festspielbezirk gibt es nichts, das nach Karajan benannt ist. Der Platz hingegen ist öffentlicher Grund. Sie müssen sich also mit Ihrer Kritik an die Stadt Salzburg wenden. Generell kann ich sagen: Ich spreche mich für eine Kontextualisierung und klare Worte aus. Am Max-Reinhardt-Platz vor dem Haus für Mozart wurden soeben 28 Stolpersteine in den Boden eingelassen. Man kann sie nicht übersehen. Sie erinnern an die verfolgten, jüdischen Künstler der Festspiele, darunter Alma Rosé, Helene Thimig, Arturo Toscanini, Bruno Walter und Paul Wittgenstein. Diese Stolpersteine waren uns ein Anliegen – und sie sind für mich ein eindeutiges Zeichen im Kampf gegen den Antisemitismus.