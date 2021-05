"Starmania"-Siegerin Anna Buchegger: "Damit habe ich nicht gerechnet"

Dass sie, als Arabella Kiesbauer in der Show ihren Namen vorgelesen hat, zunächst die Augen verdreht hat, liege am schwierigen Ruf, den der erste Platz bei „Starmania“ hat: „Man hört oft, dass der erste Platz nicht so gut ist, weil die meisten mit dem zweiten Platz mehr Erfolg hatten. Deshalb haben wir, glaube ich, alle auf den zweiten Platz gehofft“, so Buchegger. „Ich habe mir im Sekundentakt gedacht ‚Hoffentlich wird der Fred Erster‘ und dann doch wieder ‚Erster Platz wäre eh nicht so schlecht‘. Jetzt ist es der erste geworden und ich bin sehr zufrieden.“ Dafür, dass Platz eins nicht zum Fluch wird, werde sie „alles geben“.

Drei Songs präsentierte Buchegger am Freitag: „Kiss“ von Prince, „Cuz I Love You“ von Lizzo und „Ease“ – eine eigenkomponierte Ballade, die sie am Klavier interpretierte. „Ich habe den Song 2018 geschrieben, als ich begonnen habe, mich intensiver mit Politik auseinanderzusetzen. Zu der Zeit gab es sehr viele Bad News in den Nachrichten und das wollte ich musikalisch verarbeiten“, sagt Buchegger. „Es geht auch um die religiöse Macht. Ich wundere mich immer noch, ob es da oben besser ist, und, wenn da oben jemand ist, ob es dem gut geht, während er da zuschaut.“

Mit „Ease“ zeigte die Sängerin, von Kiesbauer zuletzt „Chamäleon“ genannt, eine weitere Facette von sich. „Ich finde es gut, wenn man einmal so richtig die Sau rauslassen kann, und auf der anderen Seite aber auch ernste Themen musikalisch besprechen kann.“ Einem bestimmten Genre wolle sie sich nicht zuordnen: „Mein Herz schlägt für den Soul und ich versuche gerade, das mit elektronischen Elementen zu verbinden. Aber ich will mich da noch ein bisschen ausprobieren.“