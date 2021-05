Nur ein "Kandi" kann gewinnen: Finale für "Starmania 21"

„Greifen Sie nach den Sternen“ – diese Verabschiedung wird Moderatorin Arabella Kiesbauer heute zum vorerst letzten Mal aussprechen, wenn das letzte Ergebnisröhrchen geleert und die finale Entscheidung bei „Starmania 21“ gefallen ist (20.15 Uhr, ORF 1).

Ursprünglich gab es rund 1.700 Bewerbungen, 64 davon schafften es in die Show. Zwei junge Frauen und zwei junge Männer haben sich schließlich fürs Finale qualifiziert (siehe „Spiegel Vision“). Sie haben heute noch drei Hürden zu bewältigen: Zum Auftakt präsentieren alle jeweils ihren „Best Song“, also jenes Lied, das sie im Lauf der Staffel besonders ins Herz geschlossen haben. Anna Buchegger singt „Kiss“ von Prince, Vanessa Dulhofer „Bring Me Some Water“ (Melissa Etheridge), Tobias Hirsch „Anyone“ (Demi Lovato) und Fred Owusu „Sunny“ (Marvin Gaye). Bei manchen „Kandis“, wie die Kandidatinnen und Kandidaten neuerdings heißen, überrascht die Auswahl.