"Starmania": So lief die vorletzte Finalshow

Die Songs

Fred Owusu hatte den Sheeran-Reigen mit einer knapp am Original gelagerten Version begonnen. Dazu wählte das Gesang- und Tanztalent „Uptown Funk“ von Bruno Mars. Anna Buchegger interpretierte "Back to Black" von Amy Winehouse in einer starken Version, ebenfalls nahe am Original. "Shape of You" präsentierte sie in einer Rock-Version. Vanessa Dulhofer sang "No Roots" von Alice Merton mit verhältnismäßig viel Bewegung und sparte dabei mit der sonst für sie charakteristischen Schwere. Der Ed Sheeran-Song erklang bei ihr in einer Piano-Balladen-Version.

Tobias Hirsch interpretierte "Feeling Good" von Michael Bublé mit vollem Big-Band-Sound interpretiert. Für "Shape of You" wählte er eine reduzierte, auf akustischer Instrumentierung aufgebaute "Unplugged"-Version.

Anna Heimrath sang in der Show das stimmlich fordernde Stück "Set Fire to the Rain" von Adele, an der Sheeran-Challenge nahm sie mit einer Powerballaden-Version teil. Laura Kožul sang "I'm Not the Only One" von Sam Smith. Für "Shape of You" wählte sie eine Dance-Version.