Conchita über neuen Song, Starmania, die Corona-Zeit und Kritik

„Damals habe ich das ja auch total gespürt und habe auch diesen Zug gehabt ins Fernsehen. Den habe ich immer noch, aber ich glaube, singend an einer Talentshow teilzunehmen, das mache ich nicht mehr. Die Qualität der Talente, gerade bei Starmania, ist so unglaublich hoch. Die singen mich alle in Grund und Boden. Die haben so unfassbares Talent und die sind 15, 16 Jahre alt. Also, ich kann heimgehen, danke. Ich singe Vollplayback ab jetzt“, meint er lachend.