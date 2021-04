TV-Quoten: Finalshows zu "Starmania 21" starten gut

Ab Show acht trifft nun das Publikum mittels Televoting die Entscheidung, wer weiter bei „Starmania 21“ singen darf. Hier treten die Konkurrenten in Zweierpaarungen und im direkten Duell gegen einander an. Außerdem werden zwei Jury-Tickets für die nächste Rund vergeben. Das Finale selbst geht dann am 7. Mai mit den vier Besten in Szene. Hier entscheidet ausschließlich das Publikum per Televoting.

Schwaches Ergebnis

Wo viel Licht, ist auch Schatten. Das gilt an diesem Freitagabend besonders für "Vera" in ORF2. "Der Alte" kam um 20.15 Uhr noch auf 564.000 Zuseher und 18 Prozent bei den Sehern ab 12 Jahre sowie auf 22 Prozent bei der Generation 50 plus. Mehr als halbiert wurden danach Reichweite und Marktanteil von "Vera": 220.000 Zuseher, nur 7 Prozent Marktannteil bei den Erwachsenen ab 12 sowie 10 Prozent bei 50 plus.

Damit war "Vera" im Hauptabend beinahe auf der Reichweite der stärksten Nicht-ORF-Sendung, die am Nachmittag lief: "Die Rosenheim Cops" kamen im ZDF auf 202.000 Zuseher. Reichweitenstärkste Sendung im Privatfernsehen war der "Quizmaster" auf ServusTV mit 189.000 Zusehern.