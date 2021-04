"Starmania" erstmals mit Publikumswertung: Wer weiterkam

Einzeldarbietungen

Profilieren konnten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dann aber mit Solo-Songs. Fred Owusu sang „Team“ von Julian le Play, Anna Heimrath sang „Hunger“ von Florence + the Machine. Laura Kožul gab eine Version von „Something in the Water“ von Brooke Fraser zum Besten.

Anna Buchegger wagte sich an den Soul-Klassiker „(You Make Me Feel Like A) Natural Woman“ von Aretha Franklin; Tobias Hirsch sang „No Matter What“ von Calum Scott und widmete den Titel seiner Mutter. Viel persönliche Bedeutung maß Vanessa Dulhofer auch dem Klassiker „The Sound of Silence“ von Simon & Garfunkel bei, den sie angelehnt an die bombastische Version der Rockband Disturbed interpretierte.