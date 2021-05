"Starmania 21": Durchschnittlich 696.000 sahen Entscheidung

"Starmania 21" ist geschlagen – die 22-jährige Salzburgerin Anna Buchegger holte am Freitagabend den Sieg. Sie setzte sich am Schluss gegen den 24-jährigen Fred Owusu aus Graz durch. Zuvor waren Tobias Hirsch und Vanessa Dulhofer ausgeschieden.

Durchschnittlich 696.000 Seher waren am Freitagabend bei der finalen Entscheidung beim letzten Sendungsteil "Starmania 21 – Die besten 2" dabei (Marktanteil: 26 Prozent, bei den 12–29-Jährigen waren es 39 Prozent).

Den zweiten Sendungsteil "Starmania 21 – Die besten 3" verfolgten im Schnitt 651.000 Zuseher (MA: 21 Prozent; 12–29: 34 Prozent). Die Präsentation der Songs ("Starmania 21 – Die besten 4") sahen 481.000 (MA: 16 Prozent).

Eine positive Bilanz zogen am Samstag die Sendungsverantwortlichen, ORF-1-Channelmanagerin Lisa Totzauer und ORF-TV-Unterhaltungschef Alexander Hofer. Totzauer sah "den Stellenwert rot-weiß-roter Unterhaltung in ORF 1" unterstrichen. Die Show habe "all jenen, die Konzerte und Live-Publikum schmerzhaft vermissen, die größte TV-Bühne des Landes" geboten, so Hofer.