Während sie ihrer Mutter zuletzt vorgeworfen hatte, "wenig Zuspruch" zu liefern, kam dieser für Buchegger umso mehr von der Jury, die überhaupt an den Finalisten bisher gar nichts mehr auszusetzen hatte.

Partystimmung

Der Steirer Tobias Hirsch griff zu "seinem Song", mit dem er sich in der seinem ersten Auftritt bei "Starmania 21" für Höheres empfohlen hatte, nämlich "Anyone" von Demi Lovato. Er trat wieder in seinem Alltagslook auf, gesanglich und interpretatorisch hat er sich aber noch deutlich gesteigert. Das sah auch Juror Tim Bendzko so. Er sah "noch eine ganz andere innere Haltung als beim ersten Mal".

Bei einem Gruppensong sangen einige ausgeschiedene Teilnehmer "I Got A Feeling" von den Black Eyed Peas. Kiesbauer konstatierte "Partystimmung". Der 15-jährige David Mannhart aus Graz verglich das "Starmania"-Gefühl mit "Projekttagen in der Schule".

Startnummer 3 hat Vanessa Dulhofer. Die 16-jährige Schülerin aus Traiskirchen wurde von der Oma angemeldet, wie beim Einspielerfilm klar wurde. Alle vier Finalisten wurden zu Hause bei ihren Familien gezeigt.

Sie setzte nicht auf Sarah Conners "Wie schön du bist", mit dem sie in der allersten Show so berührt hatte, sondern auf die raue Rocknummer "Bring me some Water" von Melissa Etheridge. Das Risiko zahlte sich zumindest bei der Jury aus, die sich einhellig begeistert zeigte.