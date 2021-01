"Starmania"-Revival beim ORF mit Arabella Kiesbauer

Das Comeback von "Starmania" im ORF bringt auch die Rückkehr von Arabella Kiesbauer beim Öffentlich-Rechtlichen. Sie wird die nervösen jungen Gesangstalente in Emfang nehmen, wenn es am 26. Februar in ORF1 bei "Starmania 21" heißt: "Bühne frei". So wie damals auch - die heute 51-Jährige hat die Castingshow vom Anfang, 2002, bis zu ihrer bisher letzten Ausgabe, 2009, moderiert. Die Moderatoren-Entscheidung viel bereits im Dezember, hieß es im ORF-Umfeld.