Starmania: Aufsteiger und Aussteiger der ersten Semifinalshow

16 Kandidatinnen und Kandidaten hatten den Aufstieg in die erste Semifinal-Runde der ORF-Show Starmania 21 geschafft - und praktisch alle hielten in der Show am Freitag ihr Niveau. Das machte es der Jury schwer, tatsächlich "auszusieben" - nur zwei "rote Lichter" leuchteten während der Show auf. In der Pause musste also weiter gesiebt werden. Die Jury darf dabei zwei Kandidaten oder Kandidatinnen "weiterschicken", darüberhinaus entscheidet die Summe der Punkte, die während der Show gesammelt wurden.

Drei konnten sich wieder mit der Höchstwertung, dem "Starticket", gleich in Sicherheit wiegen: Fred Owusu überzeugte mit einer schwungvollen, an Marvin Gaye angelehnten Version des Klassikers "Sunny", der 15-jährige David Mannhart aus Trumau in Niederösterreich beeindruckte mit seiner Version von „Der Himmel über Wien“ von Lemo. Ebenfalls auffallend professionell für ihr junges Alter agierte die 15-jährige Schülerin und Schauspielerin Allegra Tinnefeld aus Wien. Sie hatte sich mit „Somebody to Love“ von Queen ein schwieriges Stück vorgenommen und meisterte es bravourös.