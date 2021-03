"Starmania 21": Kaum noch "Klumpen im Kartoffelpüree"

Good Cop

Wie in der ersten Show versucht sich wieder ein Polizist als Sänger. Diesmal gibt es für die Exekutive kein Ticket für das Semifinale. Emotionale Hintergrundstorys - und eine solche hat Daniel Neuhold aus Lieboch (Stmk) anzubieten - würden hier nicht bewertet, meint Bendzko.

Nur "Good Cop" zu sein reicht auf der Bühne also nicht.

Besser läuft es fürs Coiffeursgewerbe. In der ersten Show war ein Steirer aufgetreten, der gern beim Frisör singt. Jetzt kommt ein steirischer Frisör, der das Singen lieber gleich selbst in die Hand nimmt. Thomas Glantschnig gibt den Entertainer mit Tom Jones’„It’s Not Unusual“ und kommt bei der Jury damit bestens an. Regen will "ein bisschen Peter Alexander" gesehen haben.

Neuer Gradmesser

Anna Buchegger will jeden Tag einen anderen Künstlernamen haben und auch jeden Tag andere Musik machen. Nach den ersten Tönen ist bereits klar: Diese Reise geht weiter - auch mit nur einem Namen. „I’ll never love again“ von Lady Gaga, traumwandlerisch gut gesungen, brachte der in Wien lebenden Salzburgerin das "Star-Ticket." Da wäre die anschließende Jodeleinlage der Abtenauerin gar nicht notwendig gewesen.

Bendzko über die Sängerin: „Diejenige, an der sich alle anderen messen müssen.“

Als sie realisiert, dass sie bereits durch ist, sagt sie trocken: „Dann schau ich mir das Konzert weiter an.“

Leonardo Abdon, ein Brasilianer in Wien, will lieber in einer Boyband mit anderen Jungs auftreten , „da bin ich nicht so nervös.“ Er liefert einen tadellosen Auftritt mit "Wake Me Up" (Avicii), es reicht zwar fürs vorläufige Grün, aber nicht für einen Platz unter den ersten Acht.