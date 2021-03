Starmania: Wer in der Castingshow weiterkam

In der Entscheidungs-Runde musste die Jury das Feld der Talente, die zunächst eine hohe Wertung und grünes Licht gesehen hatten, nochmals halbieren. Ins Semifinale kamen schließlich die 16-jährige Schülerin Charlène Bousseau aus Klagenfurt mit ihrer Interpretation von „When We Were Young“ von Adele sowie Nastja Isabella Zahour aus Purkersdorf in Niederösterreich - sie überzeugte mit „I'm Every Woman“ von Whitney Houston.

Von den männlichen Kandidaten stiegen der Friseur Thomas Glantschnig aus der Steiermark mit „It's Not Unusual“ von Tom Jones und der Musiker Marco Prinner aus dem Burgenland mit dem Song „Eine ins Leben“ von Pizzera & Jaus auf.

Vier weitere Talente, denen während der Show Hoffnung gemacht wurde, mussten am Ende doch gehen: Der 23-jährige Wiener Leonardo Abdon (mit „Wake Me Up“ von Avicii), die 21-jährige Wienerin Anna Schach („There You'll Be“ von Faith Hill), die 20-jährige Anna Schiebel (mit "Ham kummst" von Seiler & Speer) und der Tiroler Max Rieser („Happy“ von Pharrell Williams)'übersprangen die zweite Hürde nicht.