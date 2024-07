Ex-Sportchef Hans Peter Trost wieder für den ORF im Einsatz

Eine ORF-Legende ist wieder für den Öffentlich-Rechtlichen im Einsatz: Der langjährige frühere Sportchef Hans Peter Trost, seit einem Jahr in Pension und bestens in Schuss, wird „Botschafter des ORF“, wie Generaldirektor Roland Weißmann bestätigt. Was nebulos klingt, hat allerdings handfeste Hintergründe und mit dem Sportrechte-Markt zu tun.

Die Olympischen Spiele laufen derzeit beim ORF, der Start in die neue Nations-League-Saison steht für das österreichische Fußball-Team kurz darauf ebenfalls im ORF an. Doch was heute zu im TV oder als Stream zu sehen ist, wurde vor Jahren gekauft.