Rekordquoten, Fouls und Seherfrust: Fußball-EM sorgt für Wirbel am TV-Markt

Einen Erfolg kann man dem heimischen Fußballteam trotz des Ausscheidens bei der EM nicht nehmen: Wohl zum ersten Mal in der Geschichte waren die deutschen Fußballfans stinksauer, dass sie ein Spiel der Österreicher nicht sehen konnten - bzw. nur gegen Aufpreis.

Denn das entscheidende Match am Dienstagabend gegen die Türkei lief in Deutschland weder bei den öffentlich-rechtlichen ARD oder ZDF noch bei RTL - sondern bei Magenta TV und seinem Sportablager, beides kostenpflichtige Streamingdienste der Deutschen Telekom. Denn nur dort und also nur gegen Zusatzkosten sind in Deutschland alle Spiele der EM zu sehen. 46 von 51 spielen laufen via Sublizenz auch auf den drei regulären Sendern, fünf - darunter das gestrige - aber nur im Streaming. Das empört viele Fans.