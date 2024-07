Außerordentliche Quote: 2,44 Millionen sahen Österreichs EM-Aus bei Servus TV

So bitter das Aus des österreichischen Teams bei der EM gegen die Türkei war, so groß war das Interesse: Im Durchnschnitt 2,44 Millionen Zuseher waren bei der zweiten Halbzeit auf Servus TV dabei. Jeder zweite Mensch in Österreich, der um diese Zeit fernsah, sah dabei das Match - der Marktanteil lag bei 50 Prozent.