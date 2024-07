"Der Himmel weint": Die bittere EM-Pleite Österreichs dominiert die Titelseiten

Tränenreich war der Abschied des österreichischen Nationalteams von der Euro 2024 und dem Traum von einem EM-Titel, nachdem das ÖFB Team in Leipzig am Dienstag von der Türkei 2:1 geschlagen wurde. Die Enttäuschung war groß, nicht nur bei den Spielern und dem Trainer-Team. Die ein oder andere Träne gab es auch bei leidenschaftlichen ÖFB-Fans in den Fan-Zonen in Stadt, Land und wohl auch manchen Wohnzimmern.