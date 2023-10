SPÖ-Stiftungsrat warnt: „Nicht am ORF-Gesetz nach Belieben herumdoktern"

„Der öffentlich-rechtliche Auftrag des ORF stand für den Verfassungsgerichtshof nicht zur Diskussion“, betont nun Lederer. „Ich warne die Parteien davor, für populistisches Kleingeld in Vorwahlzeiten hier einzugreifen – womit erneut Schritte Richtung Höchstgericht provoziert werden könnten.“ Denn es sei „klargestellt, dass der Gesetzgeber eine Funktions- und Finanzierungsverantwortung hat.“ In dieser Einschätzung sieht sich Lederer durch Äußerungen von Rundfunkrechtlern wie Hans Peter Lehofer, Richter am Verwaltungsgerichtshof, bestätigt. „Ich hoffe, dass die Vernunft in den Parteien groß genug ist, dass sie nicht den ORF im Wahlkampf zum Spielball machen.“

