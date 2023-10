ÖVP denkt laut über "Gesamtänderung des ORF-Gesetzes" nach

Das VfGH-Erkenntnis zu den ORF-Gremien bringt Schwung in die Debatte um eine grundlegende Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks: Was der KURIER bereits vor wenigen Wochen als mögliche Überlegungen zum ORF-Gesetz nach dem VfGH-Spruch berichtet hat, wurde nun von ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker in einem Interview öffentlich ausgesprochen.

Stocker hat dabei laut darüber nachgedacht, "ob es eine Gesamtänderung des ORF-Gesetzes" brauche. Teil der Überlegungen ist die Frage, ob es "eine neue Definition des öffentlichen Auftrages braucht", wie er den Vorarlberger Nachrichten sagte.

