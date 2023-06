SPÖ-Chef Babler will „Wege suchen, die Wiener Zeitung zurückzuholen"

Am Freitag erscheint die Wiener Zeitung zum letzten Mal gedruckt. „Das ist ein bitterer Tag für Österreich als Medienstandort und Kulturland und ein trauriger Tag für alle, die seriösen Qualitätsjournalismus schätzen“, erklärte SPÖ-Klub- und Parteivorsitzender Andreas Babler in einer Aussendung. " Nach 320 Jahren müsse die Wiener Zeitung aufhören, weil ihr die türkis-grüne Regierung die Finanzierung entzogen habe - ohne alternative Finanzierungsformen vorzulegen oder zu prüfen. „Dieses kaltschnäuzige Aus für eine Tageszeitung, die der Republik - also uns allen - gehört, die sich dem unaufgeregten Qualitätsjournalismus verschrieben hat, ist ein medienpolitischer Skandal, den ich nicht akzeptieren kann und werde.“