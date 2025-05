Song Contest: Bei den Wettquoten bleibt JJ stabil auf Platz 2 - das ist gut und schlecht

Noch ist nichts ausgemacht

Bei 18 Anbietern liegen die Skandinavier momentan in Führung, auch wenn viele Beobachter die Sache noch für keineswegs ausgemacht halten. Schließlich stimmen im Finale nun erstmals auch die Fachjurys mit, während in den beiden Semifinalen nur das Publikum am Wort war. Und erfahrungsgemäß dürften diese Experten eher auf die gut produzierte, monochrom choreografierte Poperanummer "Wasted Love" aus Österreich stehen als auf die schwedische Saunaparodie "Bara bada bastu". Insofern hat ORF-Generaldirektor Roland Weißmann also noch keinen Grund, sich entspannt zurückzulehnen, könnte sein sparvorgabengeplagtes Medienhaus doch durchaus das teure Megaevent nach 2015 erneut ausrichten müssen.