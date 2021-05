Song Contest: Vincent Bueno scheidet im zweiten Halbfinale aus

Das zweite Halbfinale des Eurovision Song Contest ist geschlagen – mit einem aus österreichischer Sicht weniger erfreulichen Ergebnis: Vincent Bueno konnte sich mit der Ballade „Amen“ nicht fürs Finale am Samstag qualifizieren.

Finaltickets konnten hingegen Albanien, Serbien, Bulgarien, Moldawien, Portugal, Island, San Marino, Schweiz, Griechenland und Finnland ergattern.



Insgesamt 26 Nationen treten am Samstag in der holländischen Hafenstadt im Finale an: das Gastgeberland Niederlande, die „Big Five“ (Deutschland, Frankreich, Spanien, Großbritannien und Italien) sowie jene 20 Länder, die sich in den beiden Halbfinalshows durchsetzen konnten.