Song Contest: 622.000 TV-Zuschauer im ersten Halbfinale dabei
24 bis 30 % Prozent Marktanteil, bei der Entscheidung waren 391.000 mit einem Marktanteil von 31 Prozent.
Wer den Weg aus dem ersten Halbfinale in die große Song-Contest-Show am Samstag findet, das wollten am Dienstagabend spätabends noch 391.000 Fernsehzuschauer (Marktanteil: 31 %) sehen.
Die Songpräsentation war auf drei Sendungen aufgeteilt. Die erste (21 bis 21.40 Uhr) hatte 574.000 Seher bei 24 % Marktanteil, die zweite (21.40 bis 22.10) 622.000 Seher bei 28 % Marktanteil, die dritte (22.10 bis 22.52) 521.000 mit 30 % MA.
Alle Kandidaten des 1. ESC-Halbfinales:
1 Moldau: Satoshi
Im Finale.
2 Schweden: Felicia
Im Finale.
3 Kroatien: Lelek
Im Finale.
4 Griechenland: Akylas
Im Finale.
5 Portugal: Bandidos do Cante
Im ersten Halbfinale ausgeschieden.
6 Georgien: Bzikebi
Im ersten Halbfinale ausgeschieden.
7 Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen
Im Finale.
8 Montenegro: Tamara Živković
Im ersten Halbfinale ausgeschieden.
9 Estland: Vanilla Ninja
Im ersten Halbfinale ausgeschieden.
10 Israel: Noam Bettan
Im Finale.
11 Belgien: Essyla
Im Finale.
12 Litauen: Lion Ceccah
Im Finale.
13 San Marino: Senhit
Im ersten Halbfinale ausgeschieden.
14 Polen: Alicja
Im Finale.
15 Serbien: Lavina
Im Finale.
