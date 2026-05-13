Song Contest: 622.000 TV-Zuschauer im ersten Halbfinale dabei

24 bis 30 % Prozent Marktanteil, bei der Entscheidung waren 391.000 mit einem Marktanteil von 31 Prozent.
13.05.2026, 10:20

Wer den Weg aus dem ersten Halbfinale in die große Song-Contest-Show am Samstag findet, das wollten am Dienstagabend spätabends noch 391.000 Fernsehzuschauer (Marktanteil: 31 %) sehen. 

70. Song Contest: Die Gewinner und Verlierer des 1. Halbfinales

Die Songpräsentation war auf drei Sendungen aufgeteilt. Die erste (21 bis 21.40 Uhr)  hatte 574.000 Seher bei 24 % Marktanteil, die zweite (21.40 bis 22.10) 622.000 Seher bei 28 % Marktanteil, die dritte (22.10 bis 22.52) 521.000 mit 30 % MA.

Alle Kandidaten des 1. ESC-Halbfinales:

1 Moldau: Satoshi

Im Finale.

2 Schweden: Felicia

Im Finale.

3 Kroatien: Lelek

Im Finale.

4 Griechenland: Akylas

Im Finale.

5 Portugal: Bandidos do Cante

Im ersten Halbfinale ausgeschieden.

6 Georgien: Bzikebi

Im ersten Halbfinale ausgeschieden.

Zwei Künstler auf einer Bühne mit buntem Konfetti, eine Frau spielt Geige, ein Mann singt, im Hintergrund leuchtende Lichter.

7 Finnland: Linda Lampenius & Pete Parkkonen

Im Finale.

8 Montenegro: Tamara Živković

Im ersten Halbfinale ausgeschieden.

9 Estland: Vanilla Ninja

Im ersten Halbfinale ausgeschieden.

10 Israel: Noam Bettan

Im Finale.

11 Belgien: Essyla

Im Finale.

12 Litauen: Lion Ceccah

Im Finale.

13 San Marino: Senhit

Im ersten Halbfinale ausgeschieden.

14 Polen: Alicja

Im Finale.

15 Serbien: Lavina

Im Finale.

