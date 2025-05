69. Song Contest: EBU droht Spanien wegen Israel-Kommentar mit Strafe

Die Polemik um die Teilnahme Israels am Eurovision Song Contest unter dem Eindruck der israelischen Militäroffensive im Gazastreifen spitzt sich wenige Stunden vor dem heutigen ESC-Finale in Basel erneut zu. Die Europäische Rundfunkunion (EBU) droht dem spanischen Staatsfernsehen RTVE mit Geldstrafen, sollten dessen Kommentaren während dem heutigen Finale erneut den Gaza-Konflikt ansprechen. Das berichtet am Samstag die spanische Tageszeitung El País.