Brandherd, Bühne und Boykott: Wie Israel den Song Contest spaltet

„Love, love, peace, peace“ hauchten Måns Zelmerlöw und Petra Mede 2016 augenzwinkernd ins Mikrofon. Der Auftritt des Moderationsduos beim Eurovision Song Contest in Stockholm parodierte mit brennendem Klavier, Brot backenden Omas und butterstampfenden Schönheiten all die absurden Klischees des Wettbewerbs. Es war eine liebevolle Hommage an das Phänomen ESC und an die Idee, dass Musik für Vielfalt, Offenheit und ein friedliches Miteinander stehen kann.