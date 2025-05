Heute, Mittwoch, steht für Österreichs Song-Contest-Hoffnung JJ die erste Generalprobe zum zweiten ESC-Semifinale in der St. Jakobs Arena in Basel an. Am Montag hat er noch mit Conchita Wurst vor 5.000 Fans ein Mashup von "Rise Like a Phoenix" und "Wasted Love" im Eurovision Village performt.

Aber ab sofort heißt’s für ihn Stimme schonen und er wird "im wahrsten Sinne des Wortes leiser treten. Als Opernsänger lernt man, sich selbst einzuschätzen und auf seine innere Stimme zu hören. Alles, was jetzt zählt, sind die drei Minuten auf der Bühne, deshalb ist ab jetzt 'Voicerest' angesagt".

Wie die Chancen für ihn stehen, weiß "Mr. Song Contest" Andi Knoll. "Wenn uns nicht Frankreich die Führung bei der Jury-Wertung wegnimmt, dann haben wir tatsächlich so eine 40/60-Chance. Wenn Frankreich die Jury-Wertung gewinnt, dann haben wir keine Chance auf den Sieg. Das ist sehr mathematisch, aber so schätze ich es ein", so Knoll zum KURIER. Für Frankreich tritt übrigens Sängerin Louane mit dem Lied "Maman" an.

Knoll ist jedenfalls begeistert von JJs Beitrag. "Das ist eine Oper in drei Minuten. Und obwohl es so anspruchsvoll ist, ist es auch so ein Ohrwurm. Ich renne herum und singe das die ganze Zeit. Das ist ein großartiges Stück Musik, das die aus dem Ärmel geschüttelt haben. Die haben das ja innerhalb eines Nachmittags geschrieben." Knoll ist sicher, dass JJ einen guten Eindruck hinterlassen wird. "Wir präsentieren dort etwas wahnsinnig Österreichisches – klassische Musik. Wir haben einen coolen Act, es schaut auch visuell extrem gut aus. Man kann stolz darauf sein."

Legendär Knolls "Jetzt hat uns die den Schas gewonnen"-Sager beim ESC-Sieg 2014 von Conchita Wurst. Und sollten wir heuer wieder gewinnen? "Ich werde einfach sagen: 'Jö, jetzt haben wir gewonnen.' Oder vielleicht was Originelleres", grinst er.