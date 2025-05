Das Debakel löste in den sozialen Medien eine Welle der Belustigung, aber auch der Solidarität aus. Was ist konkret passiert?

Beim ersten Halbfinale des Eurovision Song Contest 2025 in Basel kam es am Dienstagabend zu einer peinlichen technischen Panne – und das ausgerechnet während des Auftritts des Gastgeberlandes.

Co-Kommentator Rylan Clark versuchte noch, die Situation mit Humor zu retten, indem er Zoë mit der mutigen Katniss Everdeen aus The Hunger Games verglich. Doch der Versuch, die Panne mit einem Augenzwinkern zu überspielen, wirkte auf viele Zuschauer eher hilflos.

Neben aufrichtiger Empörung wurde die Panne auch zum Futter für ESC-Memes . Besonders die Einblendung mit der Aufforderung, das Handylicht einzuschalten, inspirierte zahllose scherzhafte Beiträge. Ein viraler Tweet lautete: "Swiss innovation: Live-Performance per PowerPoint." Auch ein Bildvergleich, auf dem Zoë mit eingefrorenem Gesichtsausdruck neben einem abstürzenden Windows-Fenster gezeigt wurde, verbreitete sich rasant.

Ein Lichtblick: Der Pausenact

Trotz des missglückten Moments sorgte ein anderer Teil des Abends für gute Laune: Der Pausenact "Made in Switzerland" mit Hazel Brugger und Sandra Studer wurde in sozialen Netzwerken gefeiert. In ihrem ironisch-humorvollen Song wurden Schweizer Erfindungen wie das Taschenmesser, Raclette und LSD besungen – ein Highlight, das viele ESC-Fans zumindest teilweise über den Schreck hinwegtröstete.