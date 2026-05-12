Song Contest: Slowenischer Sender zeigt lieber "Stimmen Palästinas"

Die öffentlich-rechtlichen Sender von Spanien, Irland und Slowenien gaben bekannt, den Song Contest noch nicht einmal zu übertragen. Das sind drei der fünf Nationen, die den Wiener ESC heuer wegen der Teilnahme Israels boykottieren.

Die slowenische Sendergruppe RTV erklärte, dass anstelle des „Eurovisions-Zirkus“ in den kommenden zehn Tagen „das nationale Fernsehprogramm durch die thematische Sendereihe ,Stimmen Palästinas' bereichert“ werden solle.

Der irische Rundfunk RTE will zum ESC-Finale eine Folge der 90er-Jahre-Comedy „Father Ted“ wiederholen. Und der spanische Sender RTVE untermauerte seinen Plan, eine Spezialausgabe der Sendung „La Casa de la Musica“ zu zeigen, die auf den 16. Mai falle, den „Internationalen Tag des friedlichen Zusammenlebens“.

Neben den drei Ländern boykottieren auch Island und die Niederlande den diesjährigen ESC.