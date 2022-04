"Single Drunk Female": Wie geht Erwachsensein ohne Alkohol?

Zuerst attackiert sie ihren Chef mit einem Telefonhörer, dann verursacht sie einen Crash mit einem Partybus. Samanthas Alkoholproblem ist offensichtlich.

Die 28-Jährige (Sofia Black-D’Elia) verliert ihren angesehenen Medienjob in New York, ihren Führerschein, bekommt eine Bewährungsstrafe – und muss wieder bei ihrer Mutter in einer Kleinstadt in der Nähe von Boston einziehen.

„Single Drunk Female“, seit dieser Woche bei Disney+ zu sehen, erzählt in zehn kurzen Folgen vom Weg einer jungen Frau aus der Alkoholsucht – als Comedy. Showrunnerin Simone Finch verarbeitet dabei ihre eigenen Erfahrungen. Für die Serie hat sie u. a. mit Jenni Konner („Girls“) und Leslye Headland („Russian Doll“) zusammengearbeitet.