TV-Debatte: "Das Bild mit dem Burger, das hat etwas Gehässiges"

Grosz spricht von "Heulsusenrepublik"

Gerald Grosz, ehemaliger BZÖ-Politiker und Urheber von "Mäcigate", schlug in die selbe Kerbe. Hass sei immer da gewesen, auch am Stammtisch. Aber es gelte, die Meinungsfreiheit zu verteidigen. 2013 habe es fünfzig Verurteilungen wegen übler Nachrede gegeben, 2017 rund hundert. Grosz stellte diese Zahlen der Bevölkerung Österreichs gegenüber und sagte: „Nur weil ein paar wenige Idioten ihre Grenzen überschreiten, gehen wir doch nicht für 8,6 Millionen Menschen die Meinungsfreiheit abschaffen. Wo leben wir denn?“

Generell meinte Grosz, die Politiker seien heute zu „dünnhäutig“ geworden, seine Ausgangsthese lautete daher: „Wir sind eine Heulsusenrepublik.“

Was Moderator Michael Fleischhacker zu der provokanten Frage verleitete: „Ist Frau Duzdar für Sie eine Heulsuse?“

Hier musste der sonst so angriffige Polit-Kommentator zunächst einmal einlenken: „Nein, das wäre falsch, beides in Zusammenhang zu bringen. Das Schicksal, das ihnen widerfahren ist, Reduzierung auf ethnische Herkunft, religiöse Zugehörigkeit, ist in Wahrheit ein Irrsinn. Das versteh ich auch nicht, man kann sich an der Frau Zadic auch politisch abarbeiten, da ist genügend da im gelebten Opportunismus.“

Austeilen gegen Zadić

Und schnell war Grosz bei Vorwürfen gegen die grüne Justizministerin. Zuerst habe sie Brandreden gegen die Sicherungshaft gehalten, jetzt müsse sie genau diese in ihrem Ressort ausarbeiten. Und Zadić sei „in Wahrheit eine Täterin“. Grosz spricht auf das medienrechtliche Verfahren, das Zadić in erster Instanz verloren hatte, an. Sie hatte in einem Posting einem Burschenschafter vorgeworfen, am Rande einer Donnerstagsdemo einen HItlergruß gezeigt zu haben. Der Bursch sei „nur nicht so gscheit“ gewesen, dass er „strafrechtlich klagt“, erklärte Grosz. „Und dann geht sie her und sagt: Das Netz ist so schiarch.“ Politiker, die zuerst „so stark austeilen hinter dem Schreibtisch“ seien „dann, wenn du sie konfrontierst, klein und jämmerlich“.

Weil es in der Runde keiner tat, müsste man hierbei schon anfügen, dass ein vielleicht schiefgegangenes Posting wohl kaum mit einer wahren Suada an Hass und Drohungen zu vergleichen ist.

Das Stichwort „ Heulsusenrepublik“ sei eher auf die Aufregung um sein Posting zu Werner Koglers Besuch bei McDonald’s bezogen gewesen, erklärte Grosz. Wobei er nicht erklären konnte, wo Kogler selbst sich irgendwo dünnhäutig gezeigt hätte. Gemeint waren wohl all die anderen, die ihre Solidarität mit dem Vizekanzler bekundeten, einschließlich der Kronen Zeitung, wie Grosz anfügte.

Später sollte Grosz dann auch noch ganz leise anmerken, dass ja gar nicht Kogler die ihm vorgeworfene Heuchelei selbst als Person betreibe, sondern die Partei, die er vertrete.

Insgesamt wirkte Grosz teilweise wie ein überdrehter Duracell-Hase, den Moderator Fleischhacker zwischendurch auch gerne mal "abdrehen" wollte, "wenn's mich nicht ausreden lassen".

Vergiftete Arena

Falter-Chefredakteur Florian Klenk stellte die Frage, ab wann eine öffentliche Arena vergiftet ist.

Es gebe „Leute, die keinen Austausch von Argumenten wollen, sondern nur persönlich diffamieren.“ Die sich an Sachen abarbeiten, die man nicht ändern könne, wie die Herkunft, oder auch die religöse Ausrichtung. Viele dieser Leute seien den Umgang damit nicht so gewohnt und „sitzen da in ihrem Schlafgwandl, hauen da was in die Tasten und wissen nicht, dass sie das potenziell vor einem Millionenpublikum tun.“

Dann brachte Klenk ein Beispiel, wie man professionell eine politische Arena zerstören könne. An Grosz gerichtet, sagte er: „Bitte nicht persönlich nehmen. Aber ich kann zum Beispiel schreiben: Nach allem, was ich gelesen habe, ist Gerald Grosz ein … ein … setzen sie irgendwas arges ein …“

Grosz: „No sagn s’es!“

Klenk: „… ein Terrorist. Das ist nicht angreifbar. Weil man ja nicht weiß, was der alles gelesen hat.“

Bolz wandte ein: „Ich glaube, die Bürger sind viel intelligenter als Sie denken.“

Klenk ist sich „da nicht so sicher. Dann würde Trump nicht US-Präsident werden, weil der genau mit diesen Mitteln arbeitet: Zuerst arge Dinge sagen, und dann: Vielleicht stimmt’s auch nicht.“

Eigenartig

Jetzt tat Grosz etwas Eigenartiges: Er wollte ein Beispiel dafür bringen, dass bereits vor dem Aufkommen der sozialen Netzwerke großer Hass da gewesen sei und erfüllte umgehend jene beiden Punkte, die Klenk gerade zuvor als Tricks von Diskussionszerstörern aufgezählt hatte.

Er erinnerte an den Tag der Angelobung der ersten schwarz-blauen Regierung am 4. Februar 2000. 80.000 Menschen hätten in der Wiener Innenstadt folgendes skandiert: „Widerstand, Widerstand - Haider (Schüssel) an die Wand“. Und dann der Vorwurf an Klenk: „Von Ihnen hab’ ich damals glaub ich nichts gehört, dass Sie sich distanziert hätten.“

Klenk: „Haben Sie’s gehört? Das ist genau dieser rhetorische Trick, den ich vorher angesprochen habe.“ Weil die Aussage „ich glaube, ich habe nichts gehört“ nicht angreifbar sei.

Klenk: „Von Ihnen hab ich’s auch nicht gehört.“

Grosz: „Ich habe sehr wohl widersprochen.“

Klenk: „Aber ich hab’s nicht gehört.“

Moderator Fleischhacker sekundierte in diesem Fall. Es sei „ganz sicher falsch“, dass 80.000 Menschen diese Parolen geschrien hätten.

"Politik ist Kampf"

Bolz sieht eine Kultur der Überimpfindlichkeit, vor allem in Universitätsszenen, er zitiert den englischen Kampfbegriff „Snowflakes“ für empfindlliche Personen, die sehr von ihrer Meinung überzeugt sind. Bei Politikern könne aber schon gar keine Zurückhaltung verfangen. Denn Politik bestehe geradezu aus Polemik. „Politik ist Kampf“, sagte Bolz. Da dürfe es keine Empfindlichkeiten geben. „Leute die in der Öffentlichkeit stehen, müssen mehr aushalten, robust sein“.