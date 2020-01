Im Zentrum: "Danke, dass ich als Mann auch was sagen darf"

"Serientäterschaft" und "fettes Grinsen"

Während Wöginger, die "Zusammenarbeit mit der FPÖ nicht missen" wollte, erinnerte Meinl-Reisinger noch einmal an eine "Summe an Serientäterschaften und rechtsextremen Aussagen" und eine gewisse "Korruptionsneigung". All das wolle sie nicht in einer Regierung wissen.

Was die Grundrechte betrifft, sei einiges "von Türkis-Blau volley übernommen worden", was eine "Enttäuschung" sei. Blicke man in den Rückspiegel, "sitzen dort Kickl, Strache und Hofer und grinsen fett", sagte Meinl-Reisinger. Aber ansonsten meinte sie: "Regiert’s einmal!" Vieles im Regierungsprogramm sei "aufgeblasen und vage". Aber: "Ohne Geld ka Musi, sonst ist das alles ein Luftschloss auf Treibsand gebaut."