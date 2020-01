Brände in Australien: Fake News über "hunderte Brandstifter"

Die Bilder der riesigen Busch- und Waldbrände in Australien gehen seit Monaten um die Welt. Außer dem Kampf gegen die Flammen wird inzwischen aber auch ein Kampf um die Deutungshoheit geführt: Sind die Brände eine Folge des Klimawandels oder lediglich das Werk krimineller Brandstifter?

Eine Untersuchung der Technischen Universität Queensland hat ergeben, dass zahlreiche Bots und Trolle im Internet Kriminellen die Schuld an den heftigen Bränden zuweisen, um von den katastrophalen Folgen der Erderwärmung abzulenken.

Unter dem Hashtag #arsonemergency (Brandstiftungsnotfall) verbreitet sich in Online-Netzwerken die Theorie, dass die Busch- und Waldbrände in Australien in den meisten Fällen gelegt wurden. Konservative Zeitungen, Onlineportale und Politiker in aller Welt berufen sich auf diese Einträge.

Erwiesene Falschbehauptung

So kursierte im Internet die erwiesenermaßen falsche Behauptung, dass in Australien 180 Menschen wegen Brandstiftung angeklagt worden seien. Auch Donald Trump Junior, der Sohn des US-Präsidenten, verbreitete sie weiter: "Wirklich abstoßend, dass Menschen so etwas tun!", schrieb er auf Twitter. "Mehr als 180 mutmaßliche Brandstifter wurden seit Beginn der Buschbrand-Saison festgenommen."

Die Falschbehauptung geht offenbar zurück auf eine Mitteilung der Polizei des australischen Bundesstaates New South Wales, wonach Ermittlungen gegen 183 Verdächtige wegen Vergehen im Zusammenhang mit den Bränden eingeleitet wurden. Allerdings wurde nur 24 von ihnen absichtliche Brandstiftung zur Last gelegt. Die meisten kamen wegen gedankenlosen Umgangs mit Zigaretten oder der Missachtung von Verboten, wegen der Hitze zu grillen oder zu schleifen, ins Visier der Behörden.

Bots und Trolle

Timothy Graham, ein Experte für digitale Medien an der Technischen Universität des nordostaustralischen Bundesstaates Queensland, hat herausgefunden, dass die Hälfte der Twitter-Nutzer, die unter dem Hashtag #arsonemergency Einträge veröffentlichen, ein für Bots oder Trolle typisches Verhalten zeigen.Bots sind Computerprogramme, die in sozialen Medien wie echte Nutzer agieren und automatisiert Botschaften verbreiten. So können sie Themen setzen und Debatten verfälschen. Internet-Trolle sind reale Nutzer, die bewusst Online-Diskussionen stören, etwa durch das Streuen von Falschinformationen.