Serie "Upright": Mit dem Klavier durch die Wüste

Eine Reisebegleitung hatte Lucky für diesen emotionalen Trip eigentlich nicht eingeplant, aber genauso wenig hatte er beabsichtigt, einen Autounfall zu verursachen.

So kommt es, dass er mit der aufmüpfigen Meg (Milly Alcock) in deren Pick-up weiterfahren muss. Die 16-Jährige ist das genaue Gegenteil von Lucky und tut am liebsten Dinge, die er für absolut nervtötend hält. Sie singt gerne und flucht laut, ist spontan und meinungsstark. Auch Meg fährt natürlich nicht aus Spaß an der Freude durch die Wüste, sondern hat Gründe, die man erst häppchenweise erfährt.