"Ramy" Staffel 2: Geduldsprobe für Mahershala Ali

Pornos schauen, Süßigkeiten essen, in Selbstmitleid versinken – so in etwa sieht der Tagesablauf von Ramy aus, einem Endzwanziger aus New Jersey mit ägyptischen Wurzeln. Millennial und Muslim zu sein, verlangt ihm einiges ab. Am Tiefpunkt seiner Krise trifft er auf einen spirituellen Mentor, der ihm helfen soll, zu Gott zu finden. Doch so einfach ist das nicht, wie die zweite Staffel von „Ramy“ beweist.

Seit dieser Woche ist die Fortsetzung der Dramedy-Serie bei Starzplay (via Amazon Prime Video) zu streamen (die deutsche Synchronfassung verzögert sich coronabedingt). Die erste Staffel wurde von Kritikern hochgelobt, Hauptdarsteller und Serienschöpfer Ramy Youssef erhielt im Vorjahr einen Golden Globe dafür.

Eine semiautobiografische Serie über einen Millennial auf Sinnsuche, die von einem Comedian geschrieben wurde, lässt gewisse Erinnerungen an Phoebe Waller-Bridges „Fleabag“ wach werden. Und für den „Hot Priest“ aus ihrer Serie gibt es bei „Ramy“ auch ein Pendant: Oscar-Preisträger Mahershala Ali („Moonlight“, „Green Book“).