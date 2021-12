Serie über Ex-Dartprofi: "Ein Schlawiner und genialer Loser"

Mit dem Dartsport kam Huntgeburth davor kaum in Berührung. „Das war für mich ganz neu, wir hatten viele Berater und haben mit Dartprofis zusammengearbeitet“, sagt sie. Was sie dabei festgestellt habe: „Das ist eine sehr lebendige Szene mit ganz tollen Typen. In den Benelux-Ländern oder auf den Britischen Inseln hat Darts einen ganz anderen Stellenwert. Die Top-Spieler sind teilweise Millionäre, da werden riesige Hallen gefüllt. In Deutschland bekommen die Übertragungen der Spiele nun mehr an Bedeutung. Es gibt hier aber nur wenig Spieler, die wirklich davon leben können."

"Für mich war es eine Herausforderung, diesen Sport, der ja in gewissem Sinne statisch ist, visuell attraktiv darzustellen. Es ist ja auch ein Sportfilm“, sagt Huntgeburth.

Auch das Genre Sportfilm ist für die Regisseurin von Filmen wie "Die weiße Massai" neu. Mit einer hermetischen Männerwelt hatte sie aber bereits in der Sven-Regener-Verfilmung „Neue Vahr Süd“ zu tun, wo es um Bundeswehrsoldaten ging.

Huntgeburth: „Darum geht es ja in der Kunst: Neue Themen, Stoffe, Inhalte zu finden, zu verstehen und dem ein Gesicht, eine Seele zu geben. Es ist ein großer Fehler zu denken, nur der- oder diejenige, die selbst betroffen ist, könnte über diese Menschen erzählen.“

Leidenschaft

Dass Darts nicht gerade eine Tempo-Sportart ist und die Szenerie für Neueinsteiger auch skurril wirken kann, habe sie gereizt. "Ein Fußballfilm hätte mich jetzt weniger interessiert", sagt Huntgeburth. "Es wird auch von einer Gemeinschaft erzählt. Das ist wie eine Familie, obwohl es Individualisten sind, die für sich kämpfen. Ich habe versucht, die Leidenschaft, die da drin steckt, einzufangen.“

Auch Hauptdarsteller Florian Lukas („Good Bye, Lenin!“) war diese Welt vorher fremd. „Ich hab vor zwanzig Jahren vielleicht drei Plastikpfeile geworfen, die nicht mal stecken geblieben sind“, sagt er. "Aber wir hatten Trainer, etwa Benny ‚The Sniper‘ Sensenschmidt. Ich habe Wochen gebraucht, um herauszufinden, wie ich diesen Pfeil am besten halte. Irgendwann habe ich eine Wurfhaltung gefunden, die zu mir passt. Oder: Der Dartpfeil hat mich gefunden.“