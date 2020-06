"SCHW31NS7EIGER": Ein Lobgesang auf Bastian Schweinsteiger

Wir brauchen mehr Soundeffekte!

"SCHWE31NS7EIGER" wirkt ein wenig, als würde man ein Fotoalbum des Fußballers durchblättern. Man sieht lauter freundliche Gesichter, Erinnerungen an nette Erlebnisse – und das alles perfekt in Szene gesetzt. Was nicht so schön ist, wurde auch nicht festgehalten. Die vermeintlich authentischen Szenen machen es nicht besser: Als Schweiger und Schweinsteiger wie zum Beweis ihrer Freundschaft für die Kamera miteinander kochen, wirkt das selten unangenehm und gekünstelt.

Besondere Freude an diesem Lobgesang gewordenen Projekt dürften die Music Supervisor gehabt haben (darunter auch Schweiger): Von der ersten Minute an wähnt man sich ob der zahlreichen Soundeffekte entweder im Endkampf eines Superheldenfilms oder einer versöhnlichen Schlussszene einer Schweiger-Komödie wie „Kokowääh“. Für eine Doku ist das – wie so vieles an "SCHWE31NS7EIGER" – viel zu dick aufgetragen. Und zu viel Schweiger.