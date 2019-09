Doku-Serie folgt Fußball-Meister Salzburg in die Kabine

Vorbild Manchester City

Als Vorbild dient unter anderem die Amazon-Doku-Reihe "All or Nothing", in der etwa Englands Meister Manchester City durch die Saison 2017/18 begleitet worden war. Bei Salzburg steht inhaltlich die erstmalige Teilnahme der Red-Bull-Ära an der Gruppenphase der Champions League im Mittelpunkt - und die Vorbereitung darauf. "Wir haben 13 Wochen für die Champions League", sagte der neue Trainer Jesse Marsch zu Beginn der Produktion.