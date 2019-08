Inside Borussia Dortmund und Co: Sport hat Saison in Stream und Kino

Amazons Prime Video, wo auch Liga-Spiele live zu sehen sind, startet mit „Inside Borussia Dortmund“ in Deutschland, was bereits in anderen Märkten erfolgreich ist. Referenz ist die eigene, preisgekrönte Reihe All or nothing, die sich vorwiegend dem heiligen Sport der Amerikaner, dem Football, widmet – eben erst wurde die vierte Staffel über die Carolina Panthers freigeschaltet. Aber auch Pep Guardiolas Manchester City oder Neuseelands Rugby Team wurden schon verewigt. Das Prinzip ist stets das Gleiche: Die Zuseher sollen ihren Mannschaften und Idolen möglichst nahe sein. Das können bald auch Fans von Real Madrid und dessen Kapitän: Am 13. September hat die Dokuserie „ El Corazón de Sergio Ramos“ Premiere.

Ganz etwas anderes ist da die Doku-Reihe This is Football, die ebenfalls jüngst bei Prime Video gestartet ist. Die sechs Episoden widmen sich dem Fußball als Phänomen. So geht es nach Island, dessen Fußballer von Außenseitern zu weltweiten Publikumslieblingen und Vorbildern wurden. Die Reise führt aber auch nach Ruanda, wo der Sport half, nach dem Völkermord der Hutu an den Tutsi ansatzweise zu versöhnen. Hier kommt zur Nähe auch noch Wahrhaftigkeit.