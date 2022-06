Schuldenschnitt, Springer-Einstieg? Wolfgang Fellner streitet ab

Im März diesen Jahres kam in fünf Gesellschaften der deutsche Sanierer Andreas Pres als Co-Geschäftsführer. In Wien ein unbeschriebenes Blatt, in Deutschland ein Mann, der Unternehmen wieder flottkriegt. Ohne seine Unterschrift geht bei den fünf Firmen seither nichts mehr. Verlegersohn Niki Fellner, der als Nachfolger gesetzt ist betonte, er habe Pres geholt. Für einen „Transformationsprozess“.

Am Wiener Zeitungsmarkt erzählt man sich, Fellner senior werde sich mit Ende Juni endgültig zurückziehen. Auch über einen Einstieg von Axel Springer wird spekuliert – der allerdings nur Sinn machen würde, wenn man allfällige Themen mit den Banken bereinigt hat. Wolfgang Fellner bestreitet das. Wie er überhaupt alles bestreitet. Ohne auf Nachfragen einzugehen.

Bloß kein Wanken

Fest steht: oe24.tv gilt als der am stärksten öffentlich geförderte kommerzielle Fernsehsender. Insgesamt sollen die Fellner-Medien 2,52 Millionen Euro pro Jahr aus dem Privatrundfunkfonds bekommen. Eine Auszahlung ist aber nur an wirtschaftlich gesunde Unternehmen möglich. Ein Wanken der Mediengruppe könnte schnell Folgen haben.

Fakt ist auch: Gerade für Gratiszeitungen ist der gestiegene Papierpreis schwer zu stemmen. Einfach nur der Auflage willen zu drucken, ist teuer. Und die Zahl der Kunden, die für das Produkt auch bezahlen, lässt sich für ein lautes Boulevardblatt, das vor allem gratis vertrieben wird, nicht ohne Weiteres erhöhen. Von einer Einstellung der Printausgabe will Fellner jedenfalls nichts wissen. Auch das sei falsch.

Wie unheilvoll Fellner wirken kann, zeigte sich im Umfrage-Skandal, der zum Rücktritt von Sebastian Kurz als Bundeskanzler führte: Die Meinungsforscherin Sabine Beinschab soll geschönte Umfragen für Österreich durchgeführt haben und dafür Scheinrechnungen an Unternehmen der Fellner-Gruppe gelegt haben. In der Folge sollen diese vorläufig übernommenen Kosten über Inseratenschaltungen ausgeglichen worden sein. Heißt: Fellner soll die Umfragen quasi vorfinanziert haben – und dafür dann von der ÖVP Inserate bezahlt bekommen haben. Die Ermittlungen laufen. Ein beschlagnahmtes Fellner-Handy könnte eine Vielzahl von aufschlussreichen Chats enthalten.

Die Übergabe der Geschäft an Niki Fellner ist bereits eingeleitet. Im Lauf des Jahres 2022 soll er die operativen Leitungsfunktionen in der Mediengruppe sukzessive übernehmen.

Krise? Nicht bei Fellners.