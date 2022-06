Sanierer bei Mediengruppe Österreich: Das sagt Niki Fellner

Der Sanierer Andreas Pres bei der Mediengruppe Österreich hat am Mittwoch für Spekulationen über die wirtschaftliche Lage des Fellner-Verlages geführt. Nun nimmt Niki Fellner via APA Stellung. Er versuchte, den Eindruck einer Schieflage zu zerstreuen: "Andreas Pres ist auf meinen Wunsch bereits im März ins Unternehmen gekommen, um die Übergabe an die nächste Generation des Managements und der Familie optimal zu gestalten und zu begleiten", so Fellner, der als Geschäftsführer der Mediengruppe Österreich fungiert. Pres unterstütze beim "Transformationsprozess" zu einem "digitalen 360-Grad-Medienunternehmen". Der Berater verstärke die Holding-Geschäftsführung, und dort seien üblicherweise zwei Geschäftsführer zeichnungsberechtigt, um das Vier-Augen-Prinzip zu wahren, so Fellner.