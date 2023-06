Schluss, Aus, Vorbei: Wiener Zeitung erschien zum letzten Mal

Im Gesetz ist nach Maßgabe der finanziellen Mittel Spielraum für eine Printausgabe der "Wiener Zeitung" vorgesehen. "Es ist geplant, dass die erste Printausgabe mit Jahresbeginn 2024 erscheint. Das Produkt und Erscheinungsintervall befinden sich in Entwicklung", so Fleischhacker. Auch künftig soll es ein Redaktionsstatut geben, das die Unabhängigkeit sicherstellt. Auch werde ein wissenschaftlicher Beirat eingerichtet, so der Geschäftsführer.

Einstellung sorgt für Kritik

Bei Branchenvertretern sorgte nicht nur die Einstellung der Printtageszeitung für Kritik, sondern auch der "Media Hub Austria". So befürchtete etwa der Presseclub Concordia eine "einschneidende Verstaatlichung journalistischer Aus- und Fortbildung" in Weisungslinie des Bundeskanzleramts. Fleischhacker bezeichnet diese Bedenken als substanzlos. So werde die Unabhängigkeit durch einen Beirat sichergestellt und führe die angestrebte breite Basis an Kooperationspartner zusätzlich zu Transparenz, meinte er.