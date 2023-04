Die "Wiener Zeitung" darf nicht verschwinden

Manche behaupten, es gäbe noch kein Konzept für die Wiener Zeitung. Was für ein Irrtum. Das Gegenteil ist der Fall. Die Regierung hegt durchaus einen Plan für die Redaktion, der darin besteht, so zu tun, als wolle sie die Wiener Zeitung dadurch retten, indem sie das Blatt einfach liquidiert. Aber die türkisgrüne Koalition will sich nicht damit begnügen, die Papierausgabe nur abzuschaffen, um sie im Schall und Rauch des Virtuellen aufzulösen. Vielmehr möchte sie das, was von der Wiener Zeitung übrig bleibt, dazu verdammen, zur reinen Lehrredaktion am Gängelband des Kanzleramts zu verkommen. Ist das nicht praktisch?