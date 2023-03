Redakteure der "Wiener Zeitung“ wollen Anteil vom "ORF-Beitrag“

Die geplante Ausweitung der Zahlungspflicht bei der Haushaltsabgabe, die ausdrücklich begrüßt wird, führt laut dem offenen Brief an die Regierung zu Mehrkosten für die Wirtschaft "im hohen zweistelligen Millionen-Bereich". "Es ist davon auszugehen, dass (wie auch bei der Einführung der Haushaltsabgabe in Deutschland) letztlich deutlich mehr eingehoben wird, als der ORF für seinen öffentlich-rechtlichen Auftrag benötigt", heißt es weiter. Gleichzeitig werde die Wiener Zeitung als Tageszeitung eingestellt, um der Wirtschaft 20 Millionen an Beiträgen für das Amtsblatt zu ersparen. "Das führt im Ergebnis zur schlechtesten denkbaren Lösung: Die Unternehmen zahlen insgesamt künftig deutlich mehr und der Qualitätsjournalismus der Wiener Zeitung wird dennoch massiv reduziert.“