Schauspielerin Tanja Raunig: Im Kopf der Rechtsmedizinerin

Dass es sie in den künstlerischen Bereich ziehen würde, sei früh klar gewesen, wie die Schauspielerin schmunzelnd berichtet: „Ich kann mich noch erinnern, meine Mama hat mich zur Leichtathletik geschickt und ich habe so oft Knieschmerzen vorgetäuscht, bis sich das von selber erledigt hat. Wo ich aber dran geblieben bin und was meine Eltern auch immer gefördert haben, waren Gesangsunterricht und Instrumente.“

Nach ihrer Schauspielausbildung war die gebürtige Kärntnerin mehrere Jahre am Theater der Jugend, spielte neben Josef Hader und Ursula Strauss in der TV-Komödie „Der Aufschneider“ und war bis 2016 als Tochter Claudia von Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) im Austro-„Tatort“ zu sehen. Vor Kurzem hat Raunig fünf neue Episoden der ORF-Serie „Walking on Sunshine“ abgedreht, in der sie die Jana Fischer mimt – eine jener Rollen, mit denen sie sich vom Tochter-Image verabschieden konnte: „Ich bin sehr klein und schaue jung aus und habe deshalb sehr lange immer wieder die Töchter gespielt“, so Raunig. „Glücklicherweise kann ich mittlerweile Figuren spielen, die auch außerhalb eines Familienkontexts funktionieren und eigenständig sind. Das hat sich in den letzten Jahren verändert, durch ,Meiberger‘, aber auch durch ,Walking on Sunshine‘. Davor waren auch viele schöne Sachen dabei, aber irgendwann kommt halt doch der Punkt, wo man nicht mehr eine 20-Jährige spielen möchte“, sagt die 31-Jährige.