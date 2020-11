Netflix-Manager über Österreich: „Eine gewisse alpine Coolness“

Wie bemisst sich bei Ihnen der Erfolg eines Einkaufs? Nur durch die Nutzerzahlen oder ist auch nachvollziehbar, welcher Film für viele neue Abos sorgt?

Wir sehen uns vor allem als kuratiertes Programmangebot, das zu jeder Zeit an möglichst jedem Ort der Welt eine große Auswahl diverser Genres, Themen und Perspektiven bereithält. Dazu gehört „Was wir wollten“ genauso wie „Paradies: Liebe“, „Ivory Game“ oder „Freud“. Die Top Ten geben einen Eindruck, welche Titel aktuell bei unseren Zuschauern beliebt sind. Aber in der Natur des Abonnements und der Lizenzzeiten, die wir mit unseren Partnern vereinbaren, liegt auch, dass Filme und Serien langfristig verfügbar bleiben und so eine Zuschauerschaft über einen längeren Zeitraum wachsen kann. Unser Commitment gegenüber der deutschsprachigen Filmindustrie soll nachhaltig sein, uns geht es nicht um kurzfristigen Erfolg. Deshalb haben wir in den letzten Jahren unsere Investitionen im deutschsprachigen Raum mit lokalen Stoffen spürbar erhöht. Dabei setzen wir auch weiterhin auf lizenzierte Filme und Serien sowie auf eigene Original- und Koproduktionen.

Eine EU-Richtlinie von 2018 sieht ja vor, dass internationale Streamingdienste 30 Prozent an Produktionen aus Europa anbieten. Inwieweit mussten Sie das in diesem Jahr schon berücksichtigen?

Ehrlich gesagt fühlen wir uns da auf einem sehr guten Weg. In den sechs Jahren, die wir auf dem deutschsprachigen Markt sind, haben wir viele Programme lizenziert, oft auch ganze Pakete von unter anderem etwa ORF Enterprise, ZDF Enterprise, auch Constantin Film hat einen sehr hohen Output und ist ein wichtiger Partner. Auch die Anzahl an Netflix Original Filmen und Serien wächst, von sieben im Jahr 2019 auf zwanzig allein in diesem Jahr, und im nächsten Jahr dann wieder mehr. Es gibt ein Commitment für europäischen Content, das ergibt sich schon ganz organisch, denn wir möchten unsere Abonnenten ja jederzeit gut unterhalten und dazu gehört es auch, vertraute Gesichter und Programmmarken verfügbar machen zu können. Insofern ist es in unserem Interesse, auch zahlreiche lokale Produktionen anzubieten.

Sie haben einmal gesagt, „Lindenstraße“ passe nicht unbedingt ins Angebot, weil Netflix-Kunden nicht immer eine Woche auf neue Folgen warten wollen. In Frankreich läuft jetzt ein Test für lineares Fernsehen. Sehen Sie daher Möglichkeiten auch für solche Inhalte?

Wir sind Unterhaltungsunternehmen und Technologieunternehmen zugleich. Seit es Netflix gibt, experimentieren wir und versuchen unser Angebot weiterzuentwickeln. Das kann man darin erkennen, dass wir in manchen Märkten einen Probe-Monat verfügbar machen, in anderen Märkten vielleicht den zweiten Monat günstiger anbieten, oder, wie in Asien, mittlerweile einen Tarif nur für die mobile Nutzung anbieten. Und genau solch ein Test ist dieser lineare Feed in Frankreich, der dabei helfen soll, gute und passende Inhalte zu finden. Es wäre zu früh, daraus Schlüsse zu ziehen, dass wir das ab morgen so auch in der Steiermark anbieten werden.

Ist an Inhalten aus Österreich in Zukunft viel zu erwarten?

Zu erwarten ist aus Österreich immer etwas, ohne Frage auch für uns bei Netflix.